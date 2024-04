Internazionali di Roma - dove si potrà vedere Sinner Intanto è record di ascolti alla Casa dello Sport di Sky

C'è la mano di Papà Hanspeter in quello che tanti, sui social, hanno già etichettato come "l'errore fatale" di Jannik Sinner. Il 22enne di San Candido sabato contro Stefanos Tsitsipas in un momento cruciale della semifinale di Montecarlo, che stava conducendo 3-1 al terzo set, ha accolto senza ...

Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Non passa la risposta di dritto di Dimitrov. 30-0 Trova un pizzico di riga Jannik con il dritto in uscita dal servizio. 15-0 Prima centrale vincente dell’azzurro. 1-1 Game Dimitrov. Serve and volley a segno per il tennista di Haskovo. 40-0 Rovescio ...

Continua a leggere>>