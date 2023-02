Dopo cinque mesi senza subire sconfitte, l'capolista dellaLeague cade a Liverpool, sul campo dell'Everton, nella 22/a giornata. Per i 'Gunners' si tratta della seconda battuta d'arresto in campionato. Dal canto loro i 'Toffees'...L'Everton uncina quota 18 ritrovando la vittoria che mancava dal 22 ottobre (3 - 0 al Crystal Palace), mentre l'è superato per la seconda volta nel torneo e rischia di ritrovarsi in scia il ...

L'Everton riapre la Premier: l'Arsenal cade, "assist" al City La Gazzetta dello Sport

Premier: impresa Everton, Arsenal ko dopo 5 mesi. LIVE: De Zerbi, Man United e Liverpool. Alle 18 il Newcastle Calciomercato.com

Premier: Arsenal ko dopo cinque mesi, l'Everton fa festa - Calcio Agenzia ANSA

Premier League - Everton-Arsenal 1-0: gol di Tarkowski, Dyche debutta battendo i Gunners Eurosport IT

Premier League, Arsenal ko a sorpresa: Tarkowski trascina l'Everton Corriere dello Sport

Arsenal sconfitto a Goodison Park dall'Everton di Sean Dyche, all'esordio in panchina: decisivo Tarkowski " Ginger Mou " ha riaperto la Premier League: è così che chiamano Sean Dyche, uno dei personag ...(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Dopo cinque mesi senza subire sconfitte, l'Arsenal capolista della Premier League cade a Liverpool, sul campo dell'Everton, nella 22/a giornata. Per i 'Gunners' si tratta della ...