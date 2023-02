Minacce e insulti a Meloni e Mattarella | tensione alle stelle | Pagherete tutto

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 febbraio 2023) Altaa Roma per la manifestazione degli anarchici in sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41 bis che poco dopo le 16 si è trasformata in un corteo non autorizzato. I manifestanti - qualche centinaio - sono partiti da piazza Vittorio e l'intenzione annunciata è di raggiungere la zona di Roma Est e quindi dirigersi verso il Pigneto. "Manifestiamo per un amico e faremoil possibile per salvarlo - dicono i manifestanti al microfono - Alfredo è l'esempio di un comportamento indecente dello Stato, non doveva andare al 41bis. Non ha commesso l'attentato di cui lo accusano. Alfredo è al 41bis perché è un combattente rivoluzionario". Il corteo dovrebbe giungere a piazza San Giovanni e poi proseguire per il Pigneto. A manifestare studenti, collettivi universitari, Cambiare rotta, Osa e anarchici. I manifestanti in testa hanno acceso un ...