Gf Vip 7 | il papà di Antonella Fiordelisi reagisce alle ultime mosse di Gianluca Benincasa

Leggi su isaechia

(Di sabato 4 febbraio 2023) Sembrerebbe non avere fine la querelle fra Stefano, ildi. I loro battibecchi social hanno ormai preso il sopravvento su quanto sta accadendo all’interno del Grande Fratello Vip. Un reality nel reality oseremmo definirlo, se non ci fossero di mezzo questioni legali. Dopo lesocial dell’ex fidanzato dell’influencer, è di poche ore fa l’ennesima replica di Stefano. L’uomo ha minacciato di andare dai carabinieri: Oggi ci tocca andare dai carabinieri. Far finta di perdere il cellulare per togliersi ogni responsabilità sull’eventuale pubblicazione di foto e video è un metodo ben conosciutoforze dell’ordine. Chiunque in futuro pubblicherà foto o video personali di mia figlia verrà perseguito ...