C’è qualcosa di osceno e ridicolo nel caso Donzelli-Delmastro

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 febbraio 2023) Al direttore - Da anni il dibattito politico in Parlamento si è impoverito sostituendo le argomentazioni con gli insulti o con le accuse campate in aria. Spesso in Parlamento assistiamo a dei comizi con i toni e le esagerazioni proprie dei vecchi comizi elettorali nelle piazze all’epoca sempre piene di persone che spesso ascoltavano e applaudivano comizi diversi che si susseguivano. Era una partecipazione popolare che richiedeva e apprezzava la passione, le esagerazioni, le accuse e i toni di voce altisonanti. In Parlamento, però, era tutt’altra cosa. Gli scontri avvenivano, ma su grandi questioni. L’Europa, lo Sme, la Nato, lo Statuto dei lavoratori, l’aborto, il divorzio e così via. Per il resto il confronto era nel merito dei provvedimenti all’esame dell’Aula. L’onorevole, invece, stavolta si è fatto prendere la mano. E ha fatto un comizio. Con tutte le ...