“Thomas Bricca ucciso per uno scambio di persona” | svolta nell’omicidio di Alatri

(Di venerdì 3 febbraio 2023)è statoper unodi: è la tesi sempre più consistente nelle indagini sulla morte del 18enne colpito alla testa da un colpo di pistola ad. Quel proiettile, secondo gli inquirenti, era destinato a un altro giovane, un cittadino marocchino con un giubbotto simile a quello della vittima, al centro di un giro di spaccio di droga nella zona. Ora gode di un servizio di protezione a vista da parte dei carabinieri, che temono per la sua incolumità. Due fratelli sono stati ascoltati nell’ambito delle ricerche dei responsabili dell’agguato, avvenuto la sera del 30 gennaio: entrambi hanno negato ogni contatto con la scena del crimine. Sono un 17enne e un 20enne, entrambi senza precedenti ma con qualche frequentazione “a rischio”, come alcuni esponenti del ...

Più di duecento tra parenti, amici e residenti si sono ritrovati in piazza Santa Maria Maggiore nella manifestazione non autorizzata organizzata per, il diciannovenne ucciso la sera del 30 gennaio al centro di Alatri. C'era anche il papà del ragazzo, Paolo. Che ha tenuto a dire alcune parole: "Io e la mia famiglia vogliamo ......di pistola in agguato a Roma DUE PERSONE DIVERSE Amanda Knox incontra il pm che voleva condannarla INDAGATO IL SUO EX Ritrovato tra Mantova e Brescia il corpo di Yana Malayko COLPITO...

Dolore e rabbia ai funerali di Thomas Bricca il giovane ucciso due giorni fa ad Alatri. Secondo le ultime ipotesi investigative l’omicidio sarebbe stato un errore: l vero bersaglio era un giovane di o ...Più di mille persone in una piazza gremita. Soprattutto giovani. Ad Alatri, la città ha reagito agli episodi di violenza culminati con l’uccisione di Thomas Bricca. Amici e compagni di scuola con le l ...