Sirigu si presenta | «Dispiace lasciare Napoli | ma la Fiorentina…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Le parole di Salvatoredopo il passaggio dalalla Fiorentina. Tutti i dettagli sul portiere viola Salvatoreha parlato in occasione della conferenza stampa dizione come nuovo calciatore della Fiorentina. PAROLE – «L’esperienza che ho è di credere in alcuni principi. Quello fondamentale è il lavoro quotidiano, penso di poter spiegare come sviluppare una carriera ed essere vincenti. Ho avuto la fortuna di far parte di squadre importanti, porto esperienza fuori e dentro al campo. Auguro alche le cose vadano per il verso giusto, così come noi possiamo toglierci soddisfazioni qui». L'articolo proviene da Calcio News 24.