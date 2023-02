Alta tensione al carcere di Ariano Irpino | due detenuti protestano violentemente

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(AV) –, nelle scorse ore, neldi. La denuncia è del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, per voce del Segretario Regionale della Campania Tiziana Guacci, che spiega la serata divissuta nel: “All’atto della chiusura delle celle, alle 20, duesi sono rifiutati di rientrare ed hanno dato vita, nella V Sezione, ad una protesta violenta, distruggendo quel che potevano. Sul posto, vista la situazione, sono accorsi rinforzi della Polizia Penitenziaria, il direttore ed il Comandante e si è quindi riusciti a mettere in sicurezza la Sezione. Il...

'È stato rilevato un pallone di sorveglianza adquota e i suoi movimenti sono attivamente monitorati dal North American Aerospace Defense Command Norad', ha affermato la difesa nazionale in una ...durante la sfida tra Roma e Cremonese di Coppa Italia, poi vinta dai lombardi per 2 - 1. Dopo il rigore Cyriel Dessers ha festeggiato ...

Kosovo: alta tensione. Le due anime di un Paese diviso a metà InsideOver

Stati Uniti, pallone spia intercettato: alta tensione con la Cina Liberoquotidiano.it

"34 caccia e 9 navi attorno all'isola". È alta tensione a Taiwan ilGiornale.it

Dalla Centrale al carcere: due giorni ad alta tensione IL GIORNO

Alta tensione attorno alla Sampdoria: rabbia dei tifosi, lettere minatorie e un'assemblea decisiva TUTTO mercato WEB

Clima di nuovo teso in casa Torino. Secondo quanto rivela Tuttosport, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina, i rapporti tra l’allenatore Ivan Juric ed il presidente Urbano Cairo del ...Tornano a manifestare in Piazza a Roma i movimenti anarchici e salgono i timori per nuovi scontri con le forze dell’ordine. Il corteo si terrà domani pomeriggio, sabato 4 febbraio 2023, ed è in via di ...