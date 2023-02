12 Ore Bathurst | FP1 | primi chilometri per i protagonisti sul Mt Panorama

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Audi inizia al meglio le prove libere della 12 Ore di, primo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Chaz Mostert (Melbourne Performance Centre #65/Audi) ha segnato il giro più veloce nella mattinata australiana, abile a fermare il cronometro in 2.04.088 negli ultimi minuti disponibili. Seconda prestazione assoluta per il belga Frederic Vervisch (Fuchs Lubricants Racing #55/Audi), presente nel gruppo come il protagonista del Supercars Champinship nella classe PRO-Am. L’australiano Tony D’Alberto (Wall Racing #6/Lamborghini) e l’austriaco Thomas Preining (EMA Manthey #912/Porsche) inseguono nell’ordine al termine di una prima sessione nel mitico impianto di Mt.. Sedicesima posizione per la BMW #46 di Valentino Rossi, al debutto in uno degli impianti più difficili al mondo. La leggenda del Motomondiale non ha ...