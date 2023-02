Marsiglia FederPetroli Italia | “Dovremo tornare a parlare con la Russia”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 2 febbraio 2023) MILANO – Cosa succederà dopo il 5 Febbraio con lo stop ai carburanti dallain Europa? Michele, Presidente di, fa il punto sulla crisi energetica. In due recenti interviste, il Presidente diha tra l’altro dichiarato: “Il nostro vero nemico è chi ci vende agli Usa”. E ancora: “con la”. Maurizio Bolognetti, giornalista conosciuto per diverse inchieste sul petrolio in Basilicata, affronta alcuni temi di delicata importanza nell’ambito della politica energetica del momento. I problemi del Price-cap con Bruxelles e l’importanza del Qatar. La questione delle Lobby. L’impegno del Governo Meloni, le accise sui carburanti ed il ruolo di ...