(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Giocate oggi le partite di andata del turno di playoff di CEV Cup femminile di, il turno che porterà le vincenti a sfidare le squadre che scenderanno dalla Champions League. In campo le due italiane,Arsizio che, seppur con esiti diversi, hanno vissuto serate difficili. La Savino del Beneè riuscita a salvarsi al tie break, vincendo per 3-2 contro le tedesche del SSC Palmberg(25-21, 25-21, 24-26, 16-25, 15-11). Importante portare a casa la vittoria, in vista del ritorno che si terrà tra sette giorni, mercoledì 8 febbraio. Pericolo sventato per le toscane che hanno rischiato di gettare al vento una partita in cui sembravano in totale controllo: nessun problema nei primi due set, gestiti affrontando al meglio i momenti decisivi. Il terzo parziale sembrava ...

Tutto pronto per Savino Del Bene Scandicci - SSC Palmberg Schwerin , partita valevole come gara di andata dei Playoff dellaCup Femminile 2022/2023 di. Le ragazze di Massimo Barbolini scendono sul campo di casa per conquistare i tre punti e avvicinarsi così al passaggio del turno. La formazione tedesca però non ...Tutto pronto per E - Work Busto Arsizio - Thy Istanbul , partita valevole come gara di andata dei Playoff dellaCup Femminile 2022/2023 di. Le farfalle di Marco Musso scendono sul campo di casa per conquistare i tre punti e avvicinarsi così al passaggio del turno. La formazione turca però non starà a ...

Volley: Cev Cup donne. Andata play-off, Scandicci sfida Schwerin Tiscali

Volley femminile, le italiane in campo per Cev Cup e Challenge Virgilio Sport

Volley, CEV Cup: Scandicci soffre ma batte lo Schwerin. Busto spazzata via dal THY, i quarti si allontanano OA Sport

CEV Champions League – Le italiane sorridono in quattro set: successi per Conegliano, Milano e Novara – Lega ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

Volley, esame Abbondanza in Coppa Cev La Prealpina

Bella prestazione e largo successo per 0-3 (18-25, 16-25, 18-25), in un'ora esatta di gioco, della squadra di Bregoli sul campo dello Sliedrecht. La qualificazione alle semifinali è ad un passo ...Ancora una scintillante prestazione delle ragazze di Bregoli in ambito europeo, a cui sarà sufficiente vincere due set al ritorno per passare il turno. Cazaute: "Qualche errore di troppo ma contava la ...