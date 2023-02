Pastorello | ag Meret | La sua volontà era quella di restare a Napoli | si è ripreso il palcoscenico che merita

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Federico, agente di Alex, portiere del, ha parlato a DAZN, ecco le sue dichiarazioni: "? L'estate di Alex è stata un'estate strana, poi dopo credo che il buon senso abbia prevalso: siamo riusciti a rinnovare il contratto per farlo rimanere, perché la suaalla fine era. Son contento perché si èilche. Scudetto? Speriamo che a fine stagione possiamo gioire fino in fondo! Lui è molto contento. Gollini per Sirigu? Non c'è nessun tipo di problema, con Gollini ha un buon rapporto e aveva un buon rapporto anche con Sirigu".