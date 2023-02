Non basta l' assalto finale del Torino | Fiorentina in semifinale con Jovic e Ikoné

... duello di fisico con Sanabria,trasmette sempre sicurezza, macommette errori gravi Terzic 6.5: tiene la posizione, in attacco si vede poco, ma cresce alla distanza e comunque quanto: ...... inviata ieri e pubblicata dall' Associated Press , sollecita l'amministrazione Biden a sospendere tutta l'assistenza alla sicurezza fino a quandopotrà confermare che la repressione è terminata ...

Quando la pensione non basta La7

Il posto fisso non basta più, i giovani cercano aziende green e sostenibili Tecnica della Scuola

Udinese, non basta Samardzic: il Verona è vivo e strappa un punto La Gazzetta dello Sport

L'ormone dell'amore non basta, cambia la biologia dell'affetto - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

La neve non basta a ridurre la siccità e il weekend sarà a 15 gradi La Stampa

Roma, 1 feb. (askanews) - A proposito della giustizia "invito tutti a non parlarne più e a portare in aula una grande, moderna, rivoluzionaria riforma della giustizia: non è più tempo di polemiche, ...Per una sanità del futuro non basta agire sulla leva finanziaria. Occorre ripensare il modello organizzativo e sostenere l'innovazione nel processo di integrazione ospedale-territorio. Così il Ministr ...