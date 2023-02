Comune di Alba Adriatica | Concorso per 1 Bibliotecario

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Istruttore Direttivo, in categoria D, la Figura Professionale sarà assegnata all’Ufficio 4 cultura, sport e turismo, servizi bibliotecari, associazionismo, SUAP e CED Area Amministrativa. Lo scopo della selezione é l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. La Risorsa selezionata si occuperà di gestire la Biblioteca Comunale, catalogare i libri presenti nella struttura, nonché rinnovare il patrimonio culturale seguendo le ultime tendenze. Sarà una presenza importante nell’organico dele parteciperà all’organizzazione di eventi per l’aggregazione cittadina, che siano turistici o sportivi. Tutte le informazioni per l’inoltro della Domanda sono reperibili nel link ...