Borsa | Europa in cauto rialzo | attesa per Fed | Milano +0 | 6%

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Si muovono inle principali borse europee in vista della decisione sui tassi della Fed prevista in serata. Meglio delle stime a 47,3 punti l'indice Pmi di gennaio sulla fiducia dei ...

Si muovono in cauto rialzo le principali borse europee in vista della decisione sui tassi della Fed prevista in serata. Meglio delle stime a 47,3 punti l'indice Pmi di gennaio sulla fiducia dei ...di Milano oggi 1 febbraio: il Ftse Mib parte con slancio e guadagna, superando la soglia dei ... In, il Dax tedesco flette leggermente a - 0,01% e il Cac francese aumenta dello 0,15%. Il ...

Borsa: Europa apre in lieve rialzo, Parigi +0,07%, Londra +0,13% Agenzia ANSA

Borsa: Europa in ordine sparso in attesa della Fed, svetta ancora Milano (+0,5%) - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Borsa: Europa conclude piatta, Londra -0,1% Agenzia ANSA

Borsa: Europa apre fiacca, scendono i tassi dei titoli di Stato Agenzia ANSA

470.000 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a circa Euro 4,7 milioni, di cui ... che continua; “l’ingresso in Borsa è un traguardo unico per noi e per tutto il nostro team: è ...In calo i futures Usa. Sale il greggio (Wti +0,99% a 79,66 dollari al barile), scende invece il gas naturale (-1,49% a 56,5 euro al MWh ad Amsterdam), mentre appaiono contrastati i metalli: in rialzo ...