Venerato | Il Napoli pensa ad anticipare l' acquisto di Cheddira | su Vicario | Meret e Spalletti

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ciro, giornalista Rai ed esperto di mercato, è intervento a "1 Football Club", su 1 Station Radio, ecco le sue parole: Vicenda Zaniolo? "Sono freddi gli spiragli di un possibile trsferimento last minute. Oltre alle squadre interessate nei giorni passati, ci sono anche Leeds, Everton e Siviglia, sulle tracce del calciatore, ma sempre in prestito con diritto condizionato. Qualche giorno fa Nicolò ha rifiutato l'offerta del Bournemouth, club che poi ha virato su Traore del Sassuolo. Difficile che in queste ore qualche club ambisca all'arrivo del giocatore a titolo definitivo e soddisfi le richieste della Roma. È concreta l'idea che possa restare fuori dalla rosa giallorossa". Resa del Milan per il mancato arrivo di Nicolò? "Secondo alcuni chiacchiericci, Maldini avrebbe anticipato il cash alla Roma per ingaggiare Zaniolo, ma fu bloccato da Cardinale. ...

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.Ciro Venerato è intervenuto a 1 Station Radio, durante 1 Football Club, per parlare di possibili rinnovi in casa Napoli: "Rinnovo Spalletti Il Napoli eserciterà sicuramente l'opzione unilaterale del ...