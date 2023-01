(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Il trasporto pubblico locale nelha segnato una, manon è tornato aipre-. Lolinea il Rapporto dell', presentato al Maxxi, in occasione del convegno nazionale. Il...

Durante l'evento sono state riportate le conclusioni emerse dal rapporto, che hanno ... L'efficienza delrappresenta il principio fondante su cui si baserà la nuova mobilità"....Conferenza delle Regioni e delle Province autonome intervenendo al convegno nazionale di. ... Il, infatti, osserva, "è un servizio remunerativo in alcuni territori ma in altri non lo è e ...

Asstra, tpl in ripresa nel 2022 ma ancora sotto livelli pre Covid Adnkronos

Tpl, Convegno Asstra in diretta: intervenire su competitività, norme e ... autobusweb

Convegno ASSTRA: TPL in ripresa dopo la pandemia, nel 2022 ... Trasporti-Italia.com

Convegno Asstra: Rixi, senza risposte molte aziende TPL in ... ferpress.it

Asstra, tpl in ripresa nel 2022 ma ancora sotto livelli pre Covid Virgilio

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Il vero competitor del Tpl è l'auto privata e in Italia l'indice di motorizzazione del numero auto pro capite è in costante aumento. Dibattiamo su quale sia la formula mig ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo inquadrare il settore dentro in sistema di servizi pubblici essenziali. Deve stare dentro un concetto di mercato ma con le tutele necessarie del servizio garantit ...