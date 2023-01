Volley femminile | Davide Mazzanti | “Paola Egonu in azzurro? Un nodo che scioglieremo a maggio”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Se ne parlerà a tempo debito. La presenza dinell’elenco delle convocate della Nazionale italiana di pallavolo, in vista delle prossime competizioni del 2023 (Europei dal 15 agosto al 3 settembre) e soprattutto delle Olimpiadi di Parigi 2024, è ancora avvolto da un grande punto di domanda. Come è noto, dopo il grande caos mediatico che c’era stato nel corso dei Mondiali, l‘azzurra aveva confessato di non voler più vestire la maglia della selezione del Bel Paese, volendosi prendere una pausa. Non si sa sedarà seguito a questa intenzione e sarà da capire se il CTla prenderà in considerazione. Da questo punto di vista, il tecnico italiano non ha svelato le proprie carte: “Sarà unchepiù ...

Dalla vittoria del Mondiale da parte della nazionale di De Giorgi (7 vittorie su 7 incontri) al bronzo mondiale e l'oro nella VNL della nazionaledi Mazzanti. A questi successi si ...BOLOGNA - Ieri pomeriggio a Casalecchio, in un'Unipol Arena con 8100 spettatori in visibilio, è andato in scena l'atto finale della 45esima Coppa Italia Frecciarossa di. A vincerla è stata la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che, con un'altra prova maiuscola, ha battuto la VeroMilano per 3 - 0 (25 - 17 25 - 23 25 - 19). E' la quinta Coppa ...

LIVE Conegliano-Novara 2-1, Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: +2 Imoco nel quarto set, 13-11 OA Sport

Volley femminile, Coppa Italia: Conegliano alza il trofeo, sconfitta 3-0 Milano - Sportmediaset Sport Mediaset

Volley femminile, alla Igor non riesce l’impresa: in finale di Coppa Italia ci va Conegliano La Stampa

Volley femminile, Milano strapazza Bergamo: super sfida a Conegliano nella Finale di Coppa Italia OA Sport

VOLLEY FEMMINILE, OGGI LE FINAL FOUR DI COPPA ITALIA SNAI Sportnews

Quasi 200 atleti dal Santo Padre per celebrare un anno storico della pallavolo italiana. Giannelli: “Sono sensazioni molto forti” ...Isabelle Haak ha trascinato Conegliano alla conquista della 4ª Coppa Italia consecutiva, Tijana Boskovic è in scadenza di contratto con l'Eczacibasi e Paola Egonu non ha ancora lasciato il segno con i ...