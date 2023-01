WWE | Cody Rhodes nella storia | è lui il vincitore della Royal Rumble 2023

(Di domenica 29 gennaio 2023) Lamaschile era probabilmente il match più atteso del Premium Live Event in programma questa notte a San Antonio Texas. I fan collegati da tutto il mondo non hanno dovuto attendere chissà quanto, dato che il match è stato l’openercard. Ad aprire le danze sono stati due grandi rivali. Con il #1 è entrato Gunther e con il #2 è entrato Sheamus, seguiti poi da Miz, Kofi Kingston e Johnny Gargano. Quest’anno non c’è stato il classico fantasioso spot di Kofi Kingston che seppur abbia dato vita ad un paio di salvataggi in extremis durante la sua prestazione, è stato eliminato in modo abbastanza brutale da Gunther senza sfidare come ci ha abituati in passato le leggifisica. fuck i think kofi caught the corner of the table, hopefully he’s alright pic.twitter.com/Mb0lI5tLrA— Let Them ...

Sia maschile che femminile. Tra i favoriti negli uomini spiccaRhoades, per le donne c'è Becky Lynch YouTube channelManca poco per l'inizio della Royal Rumble 2023, uno degli eventi più attesi dell'anno per quanto riguarda il mondo del wrestling . Da ...Inoltre, i fan potranno contare su un'ampia rosa di Superstar e Leggende, tra cui Roman Reigns, 'American Nightmare'Rhodes, Ronda Rousey, Brock Lesnar, 'Stone Cold' Steve Austin e altri ...

Cody Rhodes ritorna su WWE 2K23: l'immagine del nuovo look The Shield Of Wrestling

WWE: Prima immagine di Cody Rhodes in WWE 2K23 *FOTO* Spazio Wrestling

2K annuncia WWE 2K23, John Cena protagonista della copertina ... MondoXbox

WWE Royal Rumble 2023 risultati e report eliminazioni: Cody Rhodes vincitore Piper Spettacolo Italiano

È la notte della Royal Rumble 2023: Cody Rhodes può sfidare ... IlNapolista

Cody Rhodes is going to WrestleMania. Cody Rhodes won the 2023 men's Royal Rumble, last eliminating Gunther in the bout. Rhodes, competing in his first match since WWE Hell in a Cell where he wrestled ...WWE chose to announce Cody Rhodes' return at Royal Rumble ahead of time which meant fans all knew whose music was going to hit when The American Nightmare hadn't shown his face for the first 29 ...