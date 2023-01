Sci Alpino | Parisi torna sul podio | nel superG di Cortina è secondo

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 29 gennaio 2023) Marco Odermatt ha concesso il bis neligante maschile di Coppa del mondo, andato in scena ad’Ampezzo. Il fortissimo elvetico, nella splendida cornice dell’Olympia delle Tofane, ha fermato il cronometro sull’1’25”13, per conquistare la 19esima vittoria sul massimo circuito in carriera, ottava in stagione, equamente divise tra gigante e. Il nidvaldese ha consolidato la leadership della classifica generale, salendo a quota 1386 punti con un vantaggio di 313 punti su Aleksander Aamodt Kilde, out in questa gara bis. Le attenzioni dei tifosi italiani sono per il ritorno suldi Dominik Paris,a 76 centesimi da Odermatt. Il campione della Val d’Ultimo è stato bravissimo ad interpretare il difficile e al contempo spettacolare tracciato. Il ...