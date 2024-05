Camila Giorgi si ritira dal tennis - il suo nome nella lista dell’Itia Ma lei resta in silenzio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio 2024 –sidalprofessionistico. Dall'azzurra ancora nessuna comunicazione ufficiale né post social, ma da martedì 7 maggio il suoapparedegli atletiti dell'Itia, InternationalIntegrity Agency. Lata marchigiana lascia così l’attività agonistica a 32 anni: attualmente occupava la posizione numero 116 del ranking mondiale – il suo miglior piazzamento è il 26esimo posto ottenuto nell’ottobre del 2018 – e non era in tabellone agli Internazionali di Roma. Quest’anno ha iniziato la stagione al Wta 500 di Brisbane, dove ha superato in rimonta all'esordio Peyton Stearns, venendo poi sconfitta in due set da Jelena Ostapenko, testa di serie ...