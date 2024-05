(Di mercoledì 8 maggio 2024) Brutta disavventura per il cantante dei The, che è stato vittima di un furto nelladove vive con la compagna, Giulia, e le due figlie piccole

Stash dei The Kolors si è scusato con i fan per un periodo di assenza social dovuto a un furto in casa : la band sta promuovendo l'ultima canzone uscita, Karma.Continua a leggere

Stash , il cantante dei Kolors , si è scusato per la sua assenza sui social con i propri fan spiegando di aver subito un furto in casa. Mentre il singolo Karma è appena uscito scalando le classifiche il cantante spiega: «Perdonate l’assenza ...

Ladri in casa di Stash dei The Kolors. "Ora le denunce" - Ladri in casa di Stash dei The kolors. "Ora le denunce" - Non è chiaro se al momento del furto in casa fosse presente qualcuno oppure se Stash o la fidanzata siano rientrati subito dopo la razzia, ma il leader dei The kolors ha sottolineato che l'intervento ...

The Kolors, l'annuncio choc di Stash: «Ho subito un furto in casa, scusate l'assenza». Dove vive il frontman della band con la sua famiglia - The kolors, l'annuncio choc di Stash: «Ho subito un furto in casa, scusate l'assenza». Dove vive il frontman della band con la sua famiglia - Paura per Stash dei The kolors. Il frontman della band è tornato sui social e ha scritto: «Purtroppo, mentre “KARMA” viaggia nell’aria, mi è successa ...

The Kolors, il post choc di Stash: «Ho subito un furto in casa» - The kolors, il post choc di Stash: «Ho subito un furto in casa» - Mentre l'uscita del nuovo singolo «Karma» si avvicina, una spiacevole disavventura ha coivolto Stash, frontman dei The kolors. Molti fan avevano immediatamente notato la ...