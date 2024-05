Il Milan continua la linea degli allenatori ex Inter! Ma Conte si allontana

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo Pioli, ilappare destinato a prendere un altro allenatore con un passato nell’. Che però non sarà, il quale col passare dei giorni sisempre più. Raimondi, su Sport Mediaset, fa i nomi. SI CAMBIA – Nelle scorse settimane sembrava che Julen Lopetegui fosse destinato a diventare il nuovo allenatore del. Poi la rivolta dei tifosi, che hanno spinto la società a cambiare idea: l’allenatore spagnolo ora andrà al West Ham. Ma questo non porterà a una permanenza di Stefano Pioli, il cui destino è a sua volta segnato: allenerà i rossoneri nelle ultime tre giornate di Serie A, poi andrà via. Ma, come già successo nel 2019 quando venne preso al posto di Marco Giampaolo, ilpensa aex. Ma non Antonio ...

Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – “Antonio Conte è l’ uomo giusto per risollevare sia il Milan che la Juve ntus e la mia sensazione è che possa andare in uno di questi due club. In bianconero sarebbe un grande ritorno, in rossonero conquisterebbe tutti ...

Sabatini: "Napoli e Milan non vogliono Antonio Conte, paga il fatto di voler comandare anche in società" - Sabatini: "Napoli e milan non vogliono Antonio conte, paga il fatto di voler comandare anche in società" - Pioli, che è il primo della lista, Gasperini e Italiano garantirebbero invece almeno un triennale a De Laurentiis A Sky Sport, durante il post-partita di Udinese-Napoli, è intervenuto il giornalista M ...

II risiko dei mister in Serie A: il punto a oggi - II risiko dei mister in Serie A: il punto a oggi - conte cercato da tutti, ma solo sulla carta perché chiede un triennale da 9-10 milioni a stagione più un budget di 150 milioni per la campagna acquisti. Pioli verso Napoli anche se ha ...

IL PARERE - Budel: "Vedrei bene Conte al Napoli, bisogna puntare su Lobotka e Lindstrom" - IL PARERE - Budel: "Vedrei bene conte al Napoli, bisogna puntare su Lobotka e Lindstrom" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Budel, cronista Dazn: Che gara è stata quella tra Udinese e Napoli “Non è stata una grande partita. Una ...