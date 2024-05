LIVE Cobolli-Marterer - ATP Roma 2024 in DIRETTA | si parte con il tedesco al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-SHAPOVALOV DALLE 11.00 LADI FOGNINI-EVANS DALLE 19.00 PRIMO SET 14:03 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match con ilal. 14:01 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Flavioe Maximilian. 13:59 Il vincente del match troverà al secondo turno Sebastian Korda. L’americano, in virtù del suo status da testa di serie, aprirà il suo torneomente dal turno successivo. 13:55 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due, con ilMaximilian Marteres che nel 2023 si è imposto nel ...