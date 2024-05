La storia dell’orrore per cui Shelley Duvall è scomparsa dai riflettori

"The Magic Eye. The Cinema of Stanley Kubrick", in uscita il libro censurato dal regista - "The Magic Eye. The Cinema of Stanley Kubrick", in uscita il libro censurato dal regista - Ha cercato di censurarlo tutta la vita, ma l'opera cinematografica sul cinema di Kubrick esce il 30 aprile negli Stati Uniti. Nel 1970 Kubrick minacciò azioni legali per bloccare la pubblicazione di u ...

Shelley Duvall torna a parlare del suo ritiro - shelley duvall torna a parlare del suo ritiro - Sono trascorsi quarant’anni ormai ma Shining di Stanley Kubrick rimane ancora oggi un classico inarrivabile. Gran merito di questo successo va ricercato negli attori protagonisti, Jack Nicholson e ...

Jack Nicholson e Shelley Duvall, la caduta delle star di "Shining" - Jack Nicholson e shelley duvall, la caduta delle star di "Shining" - «Ero una star, avevo ruoli da protagonista. Poi... La gente pensa sia un effetto dell’età, ma è soltanto violenza». Cosa ne è stato degli attori che, 44 ...