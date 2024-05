Assolto? Non mi importa Ginevra Bompiani - giù la maschera | l' estremismo manettaro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) «Non». Bastano queste due parole aper fare trasecolare Giorgio Mulè e con lui David Parenzo. A L'Aria che tira su La7 martedì mattina si stravolge inevitabilmente la scaletta per seguire il caso politico di giornata: l'inchiesta di Genova che ha portato agli arresti domiciliari il governatore della Liguria Toti. La scrittrice, intellettuale di ultra-sinistra e candidata con Pace Terra Dignità di Michele Santoro alle prossime elezioni europee di giugno protesta con Parenzo: «Nel mondo stanno succedendo cose molto più gravi di Toti che ha ricevuto la vista della Guardia di Finanza alle 3 di notte, forse quando era appena andato a dormire». Il conduttore, spiazzato, protesta per la contestazione ma pure per la maliziosa battutina della sua ospite: «No vabbé francamente...». Sarà che per la ...