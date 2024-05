False mozzarelle di bufala -misure cautelari per tre imprenditori

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbero venduto in Italia e all’estero – Francia e Austria –prodotte soprattutto con latte vaccino spacciandole per mozzarella dicampana dop. È quanto contestato a tredel Casertano, cui i carabinieri di Vitulazio hanno notificato la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Caserta emessa dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i delitti di frode aggravata nell’esercizio del commercio. Dalle indagini, realizzate dai carabinieri di Vitulazio e da quelli del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno e coordinate dalla sammaritana Procura guidata da Pierpaolo Bruni, è emerso che sulle etichette delle confezioni del prodotto era riportata la dicitura mozzarella dicampana dop con l’indicazione dell’utilizzo al 100% di latte ...

