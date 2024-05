Cosa sono gli Invictus Games voluti dal Principe Harry?

Dopo il controverso lancio del nuovo sito Sussex.com e l’annuncio di un nuovo podcast, giunti Mentre a corte si sta vivendo una crisi senza precedenti, con re Carlo malato di tumore e Kate in convalescenza per un recente intervento all’addome, ...

Il principe Harry è a Londra per gli Invictus Games, ma le indiscrezioni dicono che non vedrà il Re - Il principe Harry è a Londra per gli invictus Games, ma le indiscrezioni dicono che non vedrà il Re - Harry è arrivato dagli Usa nel Regno Unito senza la moglie Meghan né i figli, come già annunciato dalla sua portavoce, per prendere parte, mercoledì, al decimo anniversario dei giochi sportivi riserva ...

Il Principe Harry non incontrerà Re Carlo durante la sua visita in UK - Il Principe Harry non incontrerà Re Carlo durante la sua visita in UK - Tornato nel Regno Unito per il decennale degli invictus, non incontrerà il padre durante il suo breve viaggio, a causa del "programma completo" del monarca, ma "spero di vederlo presto", dice Harry Ni ...

Harry arrivato in Gb per l'anniversario degli Invictus Games - Harry arrivato in Gb per l'anniversario degli invictus Games - Il principe Harry è arrivato dagli Usa nel Regno Unito senza la moglie Meghan né i figli, come già annunciato dalla sua portavoce, per prendere parte mercoledì a Londra al decimo anniversario degli ...