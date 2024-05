Forestali - venerdì 10 sciopero generale unitario in Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa diverse settimane è partito il percorso assembleare indetto da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, per discutere con le lavoratrici e i lavoratori idraulico-delle condizioni di lavoro e delle rivendicazioni sindacali che hanno portato allo stato di agitazione e allodel 10 maggio, che coinvolgerà l’intero turno di lavoro di 8 ore e sarà accompagnato da un presidio sotto la sede della Regione, in via Santa Lucia a Napoli, a partire dalle 10:00. “Il malcontento registrato – si legge in una nota delle tre organizzazioni – è tangibile ed allarmante. Le lavoratrici e i lavoratori sono stufi della mancanza di risposte concrete da parte della Regione, che continua a disattendere le promesse di stabilizzazione e di sicurezza economica e ...