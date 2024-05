Ultime Notizie Roma del 08-05-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla relazione e da parte di Francesco Vitale in studio dalle elezioni europee un terremoto giudiziario sconvolge Genova e la Liguria stanotte venerdì dal gip nel interrogatorio di garanzia il Presidente della Regione Giovanni Toti accusato di corruzione per l’esercizio della funzione e contrari dov’eri d’ufficio finisce agli arresti domiciliari in un certa in cui sono 25 gli indagati 10 destinatari di misure cautelari tra loro il capo di gabinetto di Toti Matteo Cozzani accusato di corruzione elettorale aggravata perché come sta al fine di agevolare clan mafioso dei Cammarata di Riesi e poi ancora corruzione per l’esercizio della funzione gli imprenditori albero Berto Spinelli l’amministratore delegato di Irene presidente dell’autorità portuale di Genova Paolo Emilio Signorini per lui si sono aperte le porte del carcere con ...