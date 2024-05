Napoli | personalizzato per Kvaratskhelia e Raspadori - palestra per Zielinski

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ilsi è allenato questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno in vista del match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito tecnico. Successivamente, coloro che hanno giocato dal primo minuto a Udine sono stati impegnati in una partita a campo ridotto. Gli altri uomini della rosa hanno svolto lavoro di potenza aerobica sul campo 1. Dendoncker,hanno svolto allenamentoin campo.inper. SportFace.

Qualche dubbio per il Napoli in vista dell’Udinese. Ieri Calzona ha visto i suoi due campioni svolgere lavoro di scarico in palestra. Osimhen e Kvaratskhelia oggi hanno continuato a lavorare a parte: lavoro personalizzato per entrambi. Buone ...

Il Napoli ha svolto la sessione di allenamento all’SSCN Konami Training Center, in vista del match contro l’Udinese, in programma lunedì alle 20.45. La squadra ha lavorato sul possesso palla, dopo una sessione di attivazione. Il gruppo si è poi ...

Il report dell’allenamento odierno. Il Napoli continua la preparazione in vista della partita contro l’Udinese. Oggi si è fermato Juan Jesus , il brasiliano ha svolto solo lavoro personalizzato in palestre. Continua il recupero di Zielinski e ...

