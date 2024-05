Riforme | Boccia - ' invece di fare convegni maggioranza si confronti in Parlamento'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Anziché partecipare adi propaganda come quello di oggi alla Camera, ladi Giorgia Melonibbe meglio a confrontarsi indove,, iscrivono solo 9 senatori in discussione generale. La verità è una sola: rischiamo di dire addio alla nostra Repubblica parlamentare per mettere tutto il potere nelle mani di Giorgia". Così il presidente dei senatori del Pd Francescoall'assemblea del gruppo a palazzo Madama con Elly Schlein.

