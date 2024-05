Abel Ferrara - Emir Kusturic - Stefania Sandrelli e Ninetto Davoli ospiti di Matera Fiction 2024

Abel Ferrara, Emir Kusturica, Stefania Sandrelli e Ninetto Davoli ospiti di Matera Fiction 2024 - Abel Ferrara, Emir Kusturica, Stefania Sandrelli e Ninetto Davoli ospiti di matera Fiction 2024 - Dal 4 all'8 giugno 2024 a matera la manifestazione dedicata alla serialità internazionale, ospiti e appuntamenti.

Matera to host equal opportunities G7 October 4-6 - The southern city of matera will host a meeting of G7 equal opportunities ministers in October, the Italian government, which holds the duty presidency of the G7 this year, said on Wednesday. (ANSA)

Completati i lavori di ristrutturazione delle palestre del Pentasuglia a Matera - A matera, presso l'Istituto Tecnico Industriale Pentasuglia, si sono conclusi i lavori di ristrutturazione delle palestre, finanziati con Fondi Strutturali Europei.