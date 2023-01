Nato | la Turchia potrebbe approvare l’adesione della Finlandia Ma Erdogan avverte | «Non faccia lo stesso errore della Svezia»

(Di domenica 29 gennaio 2023) Se per laresta in piedi il veto turco all’ingresso nelladel Paese scandinavo, accusato da Ankara di proteggere presunti terroristi curdi, Recep Tayyip Erdo?an apre a un’eventuale adesione. Lo ha affermato lopresidente nel corso di un programma televisivo dell’emittente Trt Haber in cui si è confrontato con un gruppo di giovani. «Larimarrà scioccata quando daremo un messaggio diverso sulla», ha detto il presidente. «Ma – ha aggiunto – lanon dovrebbe commettere lo». I rapporti tesi tra Ankara e Stoccolma, negli scorsi giorni, hanno toccato un nuovo picco ...

"Lapotrebbe dare il via libera nellaalla Finlandia ma non alla Svezia". Lo ha detto il presidente turco Erdogan. I due paesi scandinavi avevano presentato richiesta di adesione poco dopo l'...Se per la Svezia resta in piedi il veto turco all'ingresso nelladel Paese scandinavo, accusato da Ankara di proteggere presunti terroristi curdi, Recep Tayyip ...detto il presidente della

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avvertito domenica che potrebbe rispondere «in modo diverso» alla richiesta di adesione della Finlandia alla NATO, una risposta che «sconvolgerà» la Svezia.