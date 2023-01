Basta con il marketing della guerra Mai come ora servono misura e calma

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 29 gennaio 2023) Passi per la profilazione individuale: cerchi un materasso e per un mese ricevi pubblicità di materassi. Passi per la cancel culture: i Vichinghi del Settimo Secolo d.C. – che non conoscevano la scrittura se non in una forma primitiva - erano un popolo avanzatissimo perché capace di fabbricare barche (14 Secoli prima i Greci erano arrivati in Sicilia in treno?). Passi per le farine di insetti: personalmente preferirei un grillo fritto a un piatto di cassoeula. Ma per i venditori di armi che gettano benzina sul fuoco delle guerre per svuotare i magazzini non deve passare. Applicare una logica diallaè aberrante.aprire la porta di casa a un'impresa di spurghi per lasciare che ci intasi gli scarichi.