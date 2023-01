Addio a Vito Chimenti … il centravanti della “bicicletta”

(Di domenica 29 gennaio 2023) Ancora un lutto nel calcio italiano, si piange la scomparsa di. A 69 anni l’ex attaccante ha accusato un malore primapartita del Pomarico, squadra di eccellenza lucana di cui era allenatore delle giovanili. Classe 1953, è nato a Bari, e ha vestito le maglie di Matera, Lecco, Salernitana, Palermo e in Serie A con Catanzaro, Pistoiese ed Avellino. Chiuse la carriera a Taranto in Serie C nel 1985. Famosa per la “”, dribbling con cui alzava la palla di tacco sopra la testa saltando il difensore in corsa: una giocata sudamericana diventata una piccola leggenda di provincia grazie a lui negli anni 70-80. Il messaggio del Palermo: Il Palermo, con il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero, piange la scomparsa di, storica bandiera del club ...

... baffoni sporgenti, mezzo calvo, tozzo per non dire sovrappeso,si affermò soprattutto a ... Quale segreto dovrei portare nella tomba" Poi l', da Palermo, improvviso. Chimenti spiegò: "...A Palermo lo ricorderanno per sempre come il "bomber della bicicletta", per quel gesto tecnico con il quale aveva incantato il popolo rosanero a fine anni Settanta.Chimenti si è spento a 69 anni a causa di un malore improvviso, accusato negli spogliatoi poco prima della partita di serie Eccellenza tra il Pomarico (Matera) e la Real Senise. Non è bastato l'...

