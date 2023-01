“Il cacciatore di miele e la tigre del Bengala” di Davide Latini | un intenso romanzo tra lotta per la sopravvivenza e valori umani

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 28 gennaio 2023) Riccione (RN) – Storia di fantasia tratta da un mondo vero. Ildidal titolo “Ildie ladel” (edizioni Haiku, 2021) apre l’immaginazione al cuore pulsante dell’Asia meridionale. Le Sundarbans, la più grande foresta di mangrovie del pianeta. È lo stesso autore a ricordarne in una nota la cronistoria: «La foresta è famosa in tutto il mondo perché vive ladel, un animale bellissimo ma anche particolarmente feroce, con la fama di essere un mangiatore di uomini. La foresta è meno famosa per essere luogo di raccolta diselvatico, quello che i residenti chiamano l’“oro liquido”. Ogni anno circa cento uomini, che per vivere non hanno altra possibilità se ...