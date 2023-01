Annuncio Ufficiale | Brekalo Arriva a Firenze – Tutto Pronto!

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Josipapproda in Serie A con la Fiorentina, diventando il nono croato nella storia del calcio italiano. La trattativa con il Wolfsburg si è conclusa con un accordo che ha soddisfatto tutti, incluso il giocatore che ha deciso di affrontare una nuova avventura in Italia.è atterrato anel tardo pomeriggio di venerdì, con un sorriso stampato in faccia, pronto a scrivere una nuova pagina di storia. La Fiorentina ha trovato in lui uno dei giocatori più promettenti del panorama calcistico europeo, un’opportunità troppo ghiotta per essere lasciata sfuggire. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2026 con un ingaggio di 2 milioni di euro a stagione. Un investimento importante che spera di ripagare con i gol mancanti alla squadra di Italiano per risalire la china in classifica e andare più lontano possibile in ...