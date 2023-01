L’Europarlamento chiede di adeguare i parametri del reddito minimo negli Stati membri

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il Parlamento europeoaglidi aumentare gradualmente gli schemi diper le persone prive di risorse sufficienti, portandoli a un livello adeguato e almeno equivalente alla soglia nazionale di rischio di povertà. Una richiesta che rientra nell’ambito di una più ampia strategia di lotta alla povertà e di incentivi per promuovere il reinserimento nel mercato del lavoro di coloro che possono lavorare: è necessario inoltre migliorare l’inclusività e l’accessibilità del salarioper far fronte all’attuale crisi del costo della vita. C’è stato un primo voto tra gli eurodeputati della commissione per l’Occupazione e gli Affari sociali (Empl), che ha approvato la proposta a larga maggioranza: 27 a favore, 8 contrari e 9 astenuti. La commissione ha ...