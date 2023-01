Altro che precipizio | siamo in guerra

Sono personehanno doni specifici: uno più magisteriale, nel senso della dimensione culturale, dell'insegnamento; l'più pastorale, con una capacità straordinaria di mostrarsi vicino alla ...Un tasso senz'inferiore rispetto a quelli praticati in questa fase dalle banche eperò ha comunque il sapore di una beffa per i sindacati della Funzione pubblica. Così il segretario ...

Altro che elettrico! Benda lavora ad un V2 300 sovralimentato Moto.it

Altro che città di San Valentino, Terni capitale dell'odio social Insulti contro donne, disabili ed ebrei ilmessaggero.it

Altro che Messi e Neymar: è Lia la freestyler che col pallone fa numeri impressionanti FOTO e VIDEO Calciomercato.com

Altro che bitcoin: arriva l’euro digitale (e sarà una rivoluzione) Corriere della Sera

Altro che The Wall: Antonio e Ruggero aprono Bar&Bottega MaremmaOggi

Avevano ormai adottato i clochard ed avevano capito che la povertà non è un virus. In questi giorni ho letto: due clochard trovati morti a Roma, uno in Piazza Maggiore, non identificato, e un altro in ...Questo è sempre stato il fulcro della politica estera tedesca. Ora Lei passerà alla storia come il cancelliere che ha calpestato questa eredità!". E ora, incassato un altro “successo”, l’Ucraina pensa ...