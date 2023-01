Doping nel calcio | parla Lamberto Boranga | «Ho visto colleghi prendere valanghe di Micoren e preparatori atletici muoversi come santoni» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sono passati 57 anni dal suo primo esordio in serie A, quando nel campionato 1966-1967scende in campo per difendere la porta della Fiorentina. Da lì una carriera da fuoriclasse. Delne ha viste e sentite tante,giocatore prima emedico poi, (mentre faceva il portiere studiava anche in università). Oggi torna indietro con la memoria provando a dare un’ulteriore testimonianza alla questionenel, riaperta nel modo più drammatico dopo la morte di Gianluca Vialli, e a possibili collegamenti con patologie gravi. Gli ultimi timori sono stati quelli di Marco Tardelli: insieme a Dino Baggio, Massimo Brambati, Florin R?ducioiu e ancora Claudio Lotito, si chiede se tutti quei farmaci presi in modo costante e spesso senza ...