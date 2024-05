Cozze-Conversano | investito e ucciso 60enne Nella notte

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 6 maggio 2024) Era, stato chiamato dal figlio e dalla nuora, rimasti fermi sullacon l'auto senza carburante. Ildiè andato loro in soccorso. Mentre effettuava il rabbocco sul ciglio stradale, intorno all'una della scorsa, è statoda un suv chiaro il cui conducente non si è fermato. Ilè morto sul colpo. I due congiunti in stato di shock sono stati trasportati all'ospedale. Indagano i carabinieri.