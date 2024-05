In Finlandia insegno all’asilo | bimbi autonomi fin da piccoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45+1? Finisce qui il primo tempo! Si va al riposo con l’Italia avanti per 1-0 grazie alla rete di Di Guglielmo a pochi minuti dal termine. 45? Ottimo recupero del pallone da parte dell’Italia, che ora manovra con calma in attesa del duplice fischio. 45? Ci ... Continua a leggere>>

dopo aver superato brillantemente il debutto e forse lo scoglio più importante (secca vittoria per 2-0 contro l’Olanda), l’Italia femminile è volata in Finlandia per mantenere il primo posto nel girone di QUALIFICAZIONE a EURO2025. Oggi ALLE 18.15 italiane (diretta su Rai 2), sul campo sintetico ... Continua a leggere>>