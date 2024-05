Ipotesi intervento nato in Ucraina: le carenze sul terreno e la superiorità nei cieli. Ma incombe il rischio nucleare - Nelle pianure polacche come nella pancia delle portaerei in navigazione nell’Egeo, durante le ultime due esercitazioni della nato è stata organizzata un’esibizione degli equipaggiamenti in dotazione a ... Continua a leggere>>

Pressing nato sulle spese militari. Meloni glissa: le casse sono vuote - Mercoledì la premier incontra Stoltenberg che chiederà all’Italia di aumentare l’impegno fino al 2% del Pil, ora fermo all’1,43%. Ma sulla decisione pesano ... Continua a leggere>>

La nato difenderà Kiev senza «boots on the ground»: ecco come - Il documento che sarà approvato al vertice nato di luglio: il comando degli aiuti passerà dagli Usa all'Alleanza. Rafforzato il fianco Est: a breve saranno pronti 300 mila uomini ... Continua a leggere>>