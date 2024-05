Vendevano dolciumi - ma all’interno c’era la sorpresa | arrestati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una banda di criminali vendeva la droga nascostadi dolci per evitare di insospettire le autorità:due capi Unaspeciale dentro dei. No, non stiamo parlando delle apprezzatissime – e soprattutto legali – uova di Pasqua o dei classici ovetti Kinder. Il riferimento è a un giro di spaccio che ha avuto luogo per anni in Spagna e che si basava sulla compravendita di dolci qualsiasi con contenentiingenti quantità di sostanze stupefacenti. Coca, hashish e molto altro venivano nascosti dentro barrette, caramelle o altri tipi di snack e venduti successivamente su Internet. Questo traffico illegale è stato interrotto solo qualche giorno fa, quando la guardia di finanza è riuscita a risalire ai campi dell’organizzazione.droga ...