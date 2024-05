Sainz penalizzato nel GP di Miami! Cos’è successo e come cambia l’ordine d’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) Decisione nella notte italiana per quanto riguarda lo spagnolo Carlos. Il pilota della Ferrari aveva concluso il GP di, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1, in quarta posizione, preceduto dalla McLaren del britannico Lando Norris, dalla Red Bull dell’olandese Max Verstappen e dall’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc. Una gara che ha vissuto su tanti duelli e tra questi è stato quello tral’australiano Oscar Piastri, altro alfiere della scuderia di Woking. Ebbene,trascritto dal comunicato FIA, il madrileno ha ricevuto una penalità di cinque secondi e un punto sulla patente per il contatto avvenuto con Piastri in curva-17. I commissari, una volta ascoltate entrambe le parti dopo il GP, hanno ritenuto che l’incidente, costato all’australiano diverse posizioni per un danno rimediato ...