Il premio Nobel Giorgio Parisi | Nella scienza serve la fantasia - serve inventarci delle cose che nessuno aveva visto

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilper la Fisicaè stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, su Nove. L'occasione? La presentazione del suo primo libro di fiabe, La Mosca Verdolina e altre storie per chi non vuol dormire, in libreria dal 14 maggio. L'articolo .