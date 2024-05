Sorteggio tabellone Roma - gli avversari degli italiani

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 6 maggio 2024), si alza il sipario sugli Internazionali d’Italia: ecco quali saranno i primidei tennisti azzurri. Il campo rosso e incredibilmente scenografico in Piazza del Popolo, ila Fontana di Trevi, la conferenza stampa di presentazione dell’evento al Colosseo. Grandiosa quest’edizioneInternazionali d’Italia lo è stata sin da subito, da quando, addirittura, era ancora solo in fase embrionale. E possiamo solo immaginare, date le premesse, quanto spettacolari e pirotecniche saranno le prossime 2 settimane nel magico Foro Italico. InstagramTante le variabili delle quali non è possibile avere il benché minimo controllo. Tantissimi ed estremamente diversificati gli scenari che potrebbero andarsi a delineare nella città eterna da questo momento in ...