Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi Novara-Fossano | percorso e favoriti Probabile prima volata di gruppo

Giro d'Italia 2024 arrivato alla 3a tappa, la Novara-Fossano che si corre oggi 6 maggio. Totalmente pianeggiante, 165 chilometri con arrivo classico in volata. Occhi puntati sul nostro Milan. Diretta in chiaro su Rai Sport e Rai 2 (in TV) e su RaiPlay (in streaming)Continua a leggere Continua a leggere>>