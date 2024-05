Browser - i migliori per difendere la vostra privacy

(Di lunedì 6 maggio 2024) Abbiamo raccolto una serie di valide alternative a Google Chrome, per chi vuole sfuggire ai tracker e mantenere l'anonimato in rete

I migliori browser per difendere la vostra privacy - Abbiamo raccolto una serie di valide alternative a Google Chrome, per chi vuole sfuggire ai tracker e mantenere l'anonimato in rete ... Continua a leggere>>

Utente Firefox tiene aperte oltre 7400 schede per 2 anni e poi le perde, ma c'è il lieto fine - Oltre 7.400 schede aperte nel browser da 2 anni, poi un inaspettato problema e la chiusura, ma fortunatamente riesce a ripristinarle: lo strano caso di una utente di Firefox. Continua a leggere>>

Microsoft rilascia la beta del browser Edge con un limitatore di RAM per migliorare le prestazioni del multitasking, soprattutto durante i giochi - Microsoft ha rilasciato una versione beta del suo browser Edge con un limitatore di RAM rigido. Questa impostazione consente agli utenti di impostare la quantità esatta di RAM che Edge può utilizzare, ... Continua a leggere>>